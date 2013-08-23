ما الكريمات المناسبة لتفتيح بشرة المفاصل وطرق استخدامها؟

أرسلت قارئة تقول: أنا فتاة عمرى 23 عاماً وأعانى من اسمرار ببشرة الكوعين والركبتين، فهل هناك ضرر من استخدام كريمات التفتيح والتقشير، لتبييض تلك الأماكن الغامقة فى جسمى مع العلم أن بشرتى شديدة التحسس وسريعة الالتهاب؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: بالنسبة لطبيعة بشرة المفاصل فهى تتميز بكونها أكثر سمكاً مقارنة بالبشرة فى باقى الجسم، وهو ما يجعل قابليتها للتحسس والالتهاب أقل ولكن على الرغم من ذلك يفضل التعامل بحرص، خاصة فى حالة كون طبيعة البشرة بشكل عام حساسة وأفضل الطرق لعلاج اسمرار البشرة فى تلك المناطق هى استخدام كريم التقشير لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة ليلاً ثم تغسل البشرة وفى حالة التهاب البشرة يمكن تخفيف الجرعة إلى نصف ساعة يومياً أو وضع الكريم يوماً بعد يوم.

كما يمكن أيضا استخدام كريم التفتيح غير المقشر إما بعد إنهاء تقشير البشرة أو بالتناوب معه، وينصح أيضاً بأن لا يوضع لأكثر من ساعة واحدة وهى المدة التى تسمح للبشر باستفادة من المواد الفعالة بالكريم دون أن يؤدى ذلك إلى التهابها.