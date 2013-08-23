خبير دولى: مضخات الأنسولين تستخدم مع النوع الأول لمريض السكر

رداً على تساؤلات قراء اليوم السابع حول مضخة الأنسولين ومعرفة تفاصيل أكثر وضوحاً عن أسعارها وأماكن تواجدها، لذلك رصد اليوم السابع بعض التفاصيل التى يريد بعض القراء معرفتها استكمالاً للموضوع السابق، وهو بعنوان "مضخة الأنسولين أكثر دقة فى مد الجسم بالأنسولين المناسب".

وأكد الدكتور أشرف عدلى الشيخ استشارى أمراض السكر والخبير الدولى فى مضخات الأنسولين، أن مضخات الأنسولين جهاز مبرمج يتم برمجته بمساعدة جهاز بصمة السكر بواسطة الطبيب ثم بعد ذلك يستطيع المريض أن يفك ويغير المضخة بنفسه بعد تدريبه على يد الطبيب كيفية التعامل مع المضخة.

أوضح استشارى أمراض السكر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مضخات الأنسولين تستخدم فقط من النوع الأول من السكر الذى لم يفرز بنكرياس فيه الأنسولين، لافتاً إلى أن مضخات الأنسولين متواجدة فى القاهرة لدى وكيل واحد معتمد فقط ولم تتواجد بمناطق أخرى، موضحاً أن أسعار المضخات تبدأ من 35 ألف جنية مصرى.