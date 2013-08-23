مواطنو القصيم: وجوب الاستجابة للتعليمات واحتساب الأجر من أجل المصلحة العامة

تؤكد كافة المؤشرات لحج هذا العام 1434ه أن المواطن والمقيم سيكون كل منهما على قدر من المسؤولية للوقوف صفّاً واحداً للحد من نسبة حجاج الداخل والوقوف جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة والضخمة التي تقدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في توسعة الحرم المكي الشريف والذي يشهد أكبر توسعة على مدار التاريخ حيث يشهد الحرم المكي حركة لا تتوقف على مدار 24 ساعة من أجل إنجاز مراحله الثلاث لمضاعفة الطاقة الاستيعابية لتكتمل الصورة بشكل يضمن للحاج والمعتمر الراحة والطمأنينة التامة، وهذا يعززه مقدار الوعي.

المطالبة بوقفة حازمة لصد المتسللين والتشديد على مهربي الحجاج ومضاعفة العقوبة

وقد استطلعت (الرياض) آراء عدد من المواطنين والمسؤولين وأكد الجميع أهمية المحافظة على أرواح الحجاج وضمان سلامتهم حيث تقتضي الضرورة الشرعية عدم مزاحمة المسلمين في المشاعر وتكرار الحج في كل عام والذي يؤكد حتمية الاستجابة لولاة الأمر والامتثال للضرورة التي تشهدها المشاعر المقدّسة خلال ثلاثة أعوام وضرورة الحصول على تصريح لاداء فريضة الحج.

علي بن عبد الرحمن الفضل أحد منسوبي التربية والتعليم بالقصيم أكد وجوب الاستجابة واحتساب الأجر من أجل المصلحة العامة، مناشداً جموع المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية تأجيل أداء الحج نظراً لأعمال التوسعة الجارية في المسجد الحرام.

وذكر الفضل أن المصلحة العامة تقتضي اقتصار الحج هذا العام على من لم يسبق له الحج ويقدّم الأكبر سناً، كما يمنع حج النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من اجل سلامتهم، ويوجّه رسائل توعوية للحجاج بأداء نسك الافراد للتقليل من تكرار الطواف، وعدم التعجّل لكي يزيد يوماً مما يقلل من الازدحام، كما يفضّل من استجاب للنداء أن تكون له الأفضلية بالحج للسنة القادمة، وتخفيض الأعداد المخصّصة للحجاج والمعتمرين هذا العام حتى يتم الانتهاء من أعمال التوسعة، مشيراً إلى أن مؤشرات الازدحام رأيناها في العشر الأواخر من رمضان في زحام غير مسبوق.

من جهته أكد وكيل عمادة شؤون الطلاب بجامعة القصيم الدكتور أحمد الشبعان على ضرورة ضبط المنافذ وتسجيل غرامة مضاعفة للمخالفين والتوصية بتغريم الشركات التي يثبت أن مكفولها حاج مخالف للأنظمة، والاهتمام بالمنافذ البرية خاصة بيوم عرفة وضرورة الاستعانة بالكشافة والجوالة بالجامعات وتفعيل دورهم، والتشديد على مهربي الحجاج، وقال إن الدور الإعلامي مهم جداً في توعية المجتمع خلال هذه الفترة بكل وسائلها حتى نقلل من تسرّب المخالفين للمشاعر، مبيناً ضرورة التركيز على القنوات الفضائية وخاصة الدينية وإشباع المتلقّي بالدعوة له عبر المشايخ لكافة المواطنين والمقيمين لعدم تكرار الحج وعدم ارتكاب المخالفات ووجوب طاعة ولاة الأمر وعدم الإضرار بالمسلمين، مطالباً التشهير بكافة الحملات المخالفة في العام الماضي وتغريمها وتخصيص صندوق للمخالفات يصرف على خدمات الحج.

المواطن خالد بن عبد الله الزهيري ذكر أن التسرّب من خلال المنافذ غير الشرعية لحجاج الداخل من مقيمين والذين وصل عددهم التقريبي في العام الماضي لمليون ونصف يربكون خطّة الحج والتفويج والمشاعر المعدّة للأعداد المتوقعة وبالتالي تتكرر المشكلة كل عام، مشيراً إلى أن التوسعة الحالية والكثافة العالية في الحرم المكي تتطلّب وقفة حازمة لصد المتسللين خاصة في يوم عرفة حيث المنافذ في هذا اليوم فرصة لدخول أعداد هائلة من الحجاج المخالفين.

أحمد الباحوث مواطن شخّص الحالة بأن المقيمين يدخلون المشاعر قبل خمسة عشر يوماً لأداء العمرة ثم يبقون لأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن أحد العمالة أكد له بأنه يحج كل عام بحيث يذهب قبيل يوم عرفة إلى الميقات بالتاكسي ثم يدخله أحد المواطنين إلى داخل المشاعر بمبلغ 200 ريال!!!، وقال في أيام الحج ازدحام السيارات الأجرة والسيارات التي تقل أكثر من عشرة أشخاص بعد الاتفاق لتوصيل الحجاج إلى الميقات فقط لأن التوصيل إلى مكة فقط دون أي متطلبات أخرى.

مضيفاً بأن بعض الاخوة من الجاليات العربية يقوم بتنظيم حملات عشوائية تسهم في إرباك الحركة المرورية وتزيد الضغط على نقاط التفتيش بالقرب من منافذ الدخول إلى مكة، مطالباً بتنظيم أكبر لهؤلاء المخالفين.

عبد الرحمن المسعود من منسوبي تعليم الرياض أكد أن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في سبيل راحة زوار المسجد الحرام والمشاعر المقدسة تحتاج منا الشكر والدعاء بأن يجزي الله القائمين عليها خير الجزاء.

وقال على الإخوة المواطنين والمقيمين في المملكة الاستجابة لما يصدر من توجيهات وتعليمات والتعاون مع المسؤولين في التخفيف من زيارة مكة المكرمة سواء للعمرة أو للحج حتى انتهاء هذه الأعمال المباركة, مؤكداً أن استشعار ما سينتج عن ذلك من تقليل اعداد الحجاج والمعتمرين واحتساب الأجر من الله في فتح المجال لاخوة لنا قادمين من خارج المملكة لأداء فريضة الحج والتي قد تكون هذه هي الفرصة الوحيدة لهم.

عبد العزيز الباحوث مسؤول حملة البركة في مدينة بريدة أكد أن الحملات الإعلامية المكثّفة احدى الوسائل المهمة لإيصال الرسالة للمواطن والمقيم، مشيراً إلى أن تكثيف نقاط التفتيش في الطرق المؤدية لمكة المكرمة ضروري جداً للحد من تجاوزات بعض الحجاج، مضيفاً أن الالتزام التام بالنظام هو طاعة لله وامتثال لولاة الأمر بوجوب احترام المشاعر المقدّسة وعدم الضغط عليها خلال فترة الإصلاحات والأعمال الإنشائية الضخمة التي يمر بها المسجد الحرام.