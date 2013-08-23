نائب القنصل الأمريكي بالظهران يزور مصنع تمور الأحساء

قام اوليفر جون القنصل الأمريكي بالنيابة في الظهران بزيارة لمصنع تعبئة التمور بالأحساء يرافقه الدكتور حسن أحمد الملحق الزراعي والسيد ادوارد اوبراير الملحق السياسي والاقتصادي العاملين في السفارة الأمريكية في الرياض.

وقد استقبل القنصل ومرافقيه مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن مهمات المصنع وتاريخ نشأته التي تستهدف خدمة المزارعين وشراء الفائض من التمور وتعبأته وفق أحدث أساليب التعبئة ليتم توزيع التمور المنتجة على المحتاجين داخل وخارج المملكة وضمن برنامج الغذاء العالمي وبكمية سنوية تصل إلى 25 ألف طن، كما قدم تعريفاً خلال جولة الضيوف داخل المصنع عن مراحل الإنتاج والفحص المخبري الذي تمر بها التمور قبل مرحلة استلامها من المزارعين الموردين للتأكد من مستوى صلاحيتها وجودتها وفقا للمواصفات المحددة لذلك، هذا وقد أبدى نائب القنصل الأمريكي في الظهران عن سعادته ومرافقيه على ما شاهدوه في المصنع والخدمات التي يقدمها وكذلك اعجابهم بجهود العمل في خدمة الزراعة والمزارعين في عموم المملكة، وفي ختام الجولة قدم سعادة مدير عام الهيئة كتاب أصناف التمور في المملكة هدية للسيد القنصل ومرافقوه.