أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

نائب القنصل الأمريكي بالظهران يزور مصنع تمور الأحساء

Google+ Print
نائب القنصل الأمريكي بالظهران يزور مصنع تمور الأحساء نائب القنصل الأمريكي بالظهران يزور مصنع تمور الأحساء

    قام اوليفر جون القنصل الأمريكي بالنيابة في الظهران بزيارة لمصنع تعبئة التمور بالأحساء يرافقه الدكتور حسن أحمد الملحق الزراعي والسيد ادوارد اوبراير الملحق السياسي والاقتصادي العاملين في السفارة الأمريكية في الرياض.

وقد استقبل القنصل ومرافقيه مدير عام هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس أحمد بن عبدالله الجغيمان، حيث قدم شرحاً مفصلاً عن مهمات المصنع وتاريخ نشأته التي تستهدف خدمة المزارعين وشراء الفائض من التمور وتعبأته وفق أحدث أساليب التعبئة ليتم توزيع التمور المنتجة على المحتاجين داخل وخارج المملكة وضمن برنامج الغذاء العالمي وبكمية سنوية تصل إلى 25 ألف طن، كما قدم تعريفاً خلال جولة الضيوف داخل المصنع عن مراحل الإنتاج والفحص المخبري الذي تمر بها التمور قبل مرحلة استلامها من المزارعين الموردين للتأكد من مستوى صلاحيتها وجودتها وفقا للمواصفات المحددة لذلك، هذا وقد أبدى نائب القنصل الأمريكي في الظهران عن سعادته ومرافقيه على ما شاهدوه في المصنع والخدمات التي يقدمها وكذلك اعجابهم بجهود العمل في خدمة الزراعة والمزارعين في عموم المملكة، وفي ختام الجولة قدم سعادة مدير عام الهيئة كتاب أصناف التمور في المملكة هدية للسيد القنصل ومرافقوه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية