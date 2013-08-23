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الإسعاف الجوي يخلي أول مصاب في جازان بنجاح

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الإسعاف الجوي يخلي أول مصاب في جازان بنجاح الإسعاف الجوي يخلي أول مصاب في جازان بنجاح

    باشر الإسعاف الجوي في جازان بنجاح أول حادثة مرورية له بعد ظهر أمس، إثر تصادم مركبتين على طريق ضمد - صبيا وتعرض أحد ركابها إلى اصابات خطرة استدعت نقله عن طريق الإسعاف الجوي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال في جازان علي بن أحمد زعله ل "الرياض" أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً لحادث بين سيارتين أدى تصادمهما إلى اصابات متعددة إحداها كانت خطرة وتستدعي نقلاً سريعاً إلى المستشفى، مشيراً إلى أن مدير الشؤون الفنية في الهيئة بجازان ياسر النعمي وجه فوراً بتحريك الإسعاف الجوي إلى موقع الحادثة، حيث جرى نقل المصاب مباشرة إلى مقر مهبط مستشفى الملك فهد المركزي.

وأشاد المتحدث الإعلامي بتعاون الكادر الصحي بمستشفى الملك فهد وإدارة طوارئ الصحة في جازان وسرعة تجاوبهم، إضافة إلى تعاون دوريات أمن الطرق في تفريق المتجمهرين الذين شكلوا عائقاً أمام عملية الإخلاء.

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