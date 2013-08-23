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قيادي بـ"تحالف الشرعية" يكشف عن لقاءات مع مبعوثين دوليين الأسبوع المقبل لبحث الأزمة في مصر

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قيادي بـ"تحالف الشرعية" يكشف عن لقاءات مع مبعوثين دوليين الأسبوع المقبل لبحث الأزمة في مصر قيادي بـ"تحالف الشرعية" يكشف عن لقاءات مع مبعوثين دوليين الأسبوع المقبل لبحث الأزمة في مصر

كتب : الأناضول الجمعة 23-08-2013 01:45

كشف مجدي سالم القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، عن لقاءات سيعقدها "التحالف"، الأسبوع المقبل، مع عدد من المبعوثين الدوليين؛ للبحث عن حلول للأزمة السياسية الراهنة في .

ولم يحدد سالم الشخصيات التي سيلتقيها "التحالف"، لافتا في، تصريحات خاصة له، إلى أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول طبيعة المقابلات مع بداية الأسبوع المقبل.

وأضاف "لا نعول على حلول من الخارج الذي دائما ما يبحث عن تهدئة فقط، لكن الأزمة تحتاج إلى حلول عقول وقلوب مصرية".

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