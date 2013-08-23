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حزب الوفد بالشرقية: الرئاسة طلبت منا السفر للخارج لتوضيح موقف مصر

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حزب الوفد بالشرقية: الرئاسة طلبت منا السفر للخارج لتوضيح موقف مصر حزب الوفد بالشرقية: الرئاسة طلبت منا السفر للخارج لتوضيح موقف مصر

أكد محمد زكى رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية أنه "حان الوقت لمخاطبة العالم ومطالبته بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين على أنها منظمة إرهابية، شأنها شأن حركة حماس وحزب الله"، وطالب بمعاقبة قادة تنظيم الإخوان الذى وصفه بالإرهابى، موضحا إن الإخوان المسلمين هى بالفعل جماعة إرهابية وفق قانون العقوبات المصرى بعد استخدام أفراد الجماعة للأسلحة النارية والبيضاء وللبنادق الآلية وقتل رجال الشرطة، وخطف وتعذيب المعارضين، وتحويل المساجد إلى سجون، ومهاجمة المسيحيين وحرق الكنائس القبطية لبث الفتنة بين المصريين.

وأضاف زكى "إن الرئاسة طلبت من الحزب أن يتوجه بزيارات إلى دول العالم الخارجى لتبصير الدول التى لا ترى حقيقة الأوضاع فى وحقيقة ما يحدث الآن، موضحا أن الوفد سيجرى عدد من الزيارات للدول الأوروبية خلال المرحلة المقبلة لتدعيم موقف القضية المصرية فى كل دول العالم.

وبدأت بالفعل الزيارة الأولى لحزب الوفد اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية لشرح ما يحدث فى مصر إمام الصحافة العالمية من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوضيح الوضع بصورته الحقيقية.

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مصر 365

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