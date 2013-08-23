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السفارة الأمريكية تطالب رعاياها بالابتعاد عن مناطق مظاهرات الغد

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السفارة الأمريكية تطالب رعاياها بالابتعاد عن مناطق مظاهرات الغد السفارة الأمريكية تطالب رعاياها بالابتعاد عن مناطق مظاهرات الغد

كتب : أ ش أ الجمعة 23-08-2013 00:19

أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة رسالة أمنية جديدة لمواطنيها، أشارت فيها إلى أنها تلقت تقارير تفيد بأنه ستكون هناك أنشطة احتجاجية من قبل أنصار الإخوان المسلمين بعد صلاة الجمعة يوم غد.

وأوضحت أنه من المرجح أن تبدأ الاحتجاجات بعد الظهر.. وأن تشمل مناطق التجمعات نقاط تجمعات مشتركة فى الجيزة (الدقي والمهندسين) والمعادي (خلف نادي المعادي).

وأضافت "أن قوات الأمن، في ظل قانون الطوارئ قد تتحرك لمنع هذه التجمعات، وكما رأينا سابقا، فان السكان المحليين قد يواجهون هذه المجموعات".

وأوضحت أنه ونظرا لاحتمال اندلاع أعمال عنف يوم الجمعة، فإن السفارة الأمريكية تنصح المواطنين الأمريكيين بالبقاء في أو على مقربة من مساكنهم ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا وناشدتهم الاستمرار في مراقبة وسائل الإعلام المحلية عن كثب وكذا أي تحديثات للحالة الأمنية.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن الأيام القليلة الماضية كانت هادئة نسبيا في القاهرة والإسكندرية، فإن الوضع الأمنى لا يزال متوترا ويصعب معه التوقع، وسط تقارير متفرقة عن مواجهات وعنف.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة فى أنها لا تحظر حاليا على موظفيها السفر إلى منتجعات البحر الأحمر التي يمكن الوصول إليها عن طريق الرحلات الجوية، لكنها توصي مواطنيها بالحد من السفر برا بسبب العنف الوارد في أجزاء أخرى كثيرة من البلاد.

كما دعت رعاياها بشدة إلى الالتزام بحظر التجوال وأن يكونوا مستعدين لمواجهة نقاط التفتيش وان يلتزموا الهدوء وتعليمات الشرطة أو الجيش وإيلاء اهتمام وثيق لأي إشارات باليد وعدم القيام بأي تحركات مفاجئة أو محاولة لتجنب نقطة تفتيش وأن يكونوا على استعداد لتقديم بطاقة هوية فى ضوء أن حظر التجوال لا يزال ساريا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا.

وذكرت السفارة فى رسالتها أن إمكانية الاحتجاجات في محيط السفارة لا تزال مستمرة، موضحة انه يتعين على الامريكيين على سبيل الممارسة العامة، تجنب المناطق التي قد تشهد تجمعات كبيرة لانه وحتى المظاهرات أو الأحداث يقصد منها أن تكون سلمية يمكن أن تتحول إلى مواجهة، وربما تتصاعد الى أعمال عنف.

وحثت المواطنين الأمريكيين في مصر على رصد تقارير الأخبار المحلية وتخطيط أنشطتهم وفقا لذلك كما طالبتهم بمراجعة خطط أمنهم الشخصي والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم في جميع الأوقات في مصر.

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