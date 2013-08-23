مسلحون يهاجمون حواجز للجيش والشرطة في الإسماعيلية

كتب : الأناضول منذ 15 دقيقة

قال مصدر أمني إن مسلحين يستقلون سيارات أطلقوا أعيرة نارية بكثافة في الساعات الأولى من صباح الجمعة على حواجز للجيش والشرطة متمركزة بمحيط مجمع للمحاكم ومقر محافظة الإسماعيلية، الواقعة على مجرى قناة السويس الملاحي، شمال شرقي مصر.

ولفتت المصادر إلى أن القوى الأمنية تعاملت مع المهاجمين، دون الإدلاء بأي تفاصيل حول وجود ضحايا من الجانبين.

وقال شهود عيان إن دوي إطلاق النار أدى إلى حالة من الذعر والفزع بين الأهالي القريبين من الأحداث. ولم تعلق السلطات الرسمية على الحادث حتى الآن.

وفي وقت سابق من يوم الخميس قتل 3 مجندين بالجيش وأصيب ضابط، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على دورية عسكرية بمدينة الإسماعيلية، بحسب مصادر طبية وأمنية.