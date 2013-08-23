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2000 شرطى لتأمين زيارة أوباما للسويد فى سبتمبر المقبل

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2000 شرطى لتأمين زيارة أوباما للسويد فى سبتمبر المقبل 2000 شرطى لتأمين زيارة أوباما للسويد فى سبتمبر المقبل

قررت السلطات السويدية نشر ألفي شرطي في شوارع العاصمة ستوكهولم لتأمين زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للبلاد والمقرر لها مطلع الشهر المقبل.

وذكر راديو السويد أن جهاز الأمن السري السويدي سيكون مسئولا عن حماية الرئيس الأمريكي، بينما تتولى الشرطة تأمين مداخل الطرق ومرافقة المواكب أثناء سيرها بشوارع العاصمة.

وأشار بيان صادر عن جهاز الأمن السري السويدي إلى أنه بالإضافة لذلك، فإن أوباما سيكون مصحوبا بأفراد حرسه الشخصي طوال فترة الزيارة، إلا أنه لم يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن العمليات الأمنية المقرر إجراؤها في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن أوباما من المقرر أن يزور السويد يومي الرابع والخامس من سبتمبر القادم، حيث يلتقي بقادة دول الشمال الأوروبي، وذلك قبل أن يتوجه إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية لحضور فعاليات قمة “جي 20″.

أ ش أ

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