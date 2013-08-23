المصرية للإتصالات:تأثرخدمات المحمول والأنترنت بالمنيا بعد قطع الكابل الرئيسي

أكد المهندس محمد النواوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، أن قطع بكابل اتصالات رئيسى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا؛ أثربشكل مباشر على خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة تصل إلى 80% بمحافظات جنوب الصعيد.

> وأكد النوواي – في تصريحات له مساء اليوم الخميس- أنه تم تكليف فريق عمل متخصص للقيام بعمليات الإصلاح وعودة الخدمة مرة أخرى في أسرع وقت.. متوقعا أن تعود الخدمة خلال الساعات القادمة، وستعود بعدها جميع خدمات الاتصالات بصورة طبيعية فى جميع المناطق التى تأثرت بهذا القطع.

> وأوضح أنه سيتم الوقوف على أسباب القطع بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح.

> وكان المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد صرح مساء اليوم بأن خدمة الإنترنت توقفت في نحو خمس محافظات في صعيد مصر، بسبب حريق في أحد مراكز الشباب بمحافظة المنيا القريب من السنترال الرئيسي، مما تسبب في تلف كابلات الاتصالات الرئيسية.

> وقال الوزير في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن مهندسي الشركة المصرية للاتصالات متواجدون حاليا بالموقع وجارى الإصلاح، وخلال ساعة أو ساعتين ستعود الخدمة مجددا.

> أ ش أ