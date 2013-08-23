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حزب الله ينفى مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

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حزب الله ينفى مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل حزب الله ينفى مسؤوليته عن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

نفى حزب الله اللبنانى الشيعى أى مسؤولية له عن إطلاق أربعة صواريخ من الأراضى اللبنانية على شمال إسرائيل عصر أمس الخميس.

وقال حسن فضل الله، عضو البرلمان اللبنانى عن حزب الله لقناة "إل بى سى أى" اللبنانية مساء أمس، إن الحزب ليس مسئولا عن هذه الصواريخ، مشدداً على أنه لم يكن لديهم علم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ولكن فى نفس الوقت "لا يدين الإجراءات المتخذة ضد دولة الاحتلال".

وقد عثر الجيش اللبنانى على المنصات التى أطلقت الصواريخ باتجاه الأراضى الإسرائيلية، وهى منصات خشبية، فى المنطقة الواقعة بين بلدة الحوش ومخيم الرشيدية جنوبى البلاد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجيش الإسرائيلى، إنه من المرجح أن تكون الصواريخ أطلقت من قبل متشددين سنة تابعين لحركة الجهاد العالمية وليس من قبل جماعة حزب الله الشيعية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلى إن نظام الدفاع الصاروخى الإسرائيلى المعروف بـ"القبة الحديدية" اعترض أحد الصواريخ بين بلدتى عكا ونهاريا شمالى إسرائيل، فى حين سقط صاروخان أو ثلاثة فى الأراضى اللبنانية. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الحادث.

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مصر 365