إقالة مدير مدرسة المعناوي الإعدادية في زيارة مفاجئة لمحافظ مطروح

قام اللواء بدر طنطاوي الغندور محافظ مطروح بمرور مفاجئ اليوم الخميس على عدد من المدارس لمتابعة انتظام المدرسين ومدي الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وخلال تفقده لمدرسة الشهيد المعناوي الإعدادية بنين قرر المحافظ إقالة مدير المدرسة ونقله إلى الإدارة التعليمية نظرا لعدم تواجد المدرسين بالمدرسة خلال مواعيد العمل الرسمية

كما لاحظ خلال المرور عدم إنهاء أعمال الصيانة استعدادا للعام الدراسي حتى الآن وسوء حالة النظافة العامة ودورات المياه بها و سوء حالة المقاعد وزجاج نوافذ الفصول ، حيث تفقد المحافظ عدد من الفصول وغرف المعامل والمكتبة ودورات المياه ومتابعة دفتر حضور وانصراف المدرسين خلال شهر أغسطس .

كما تفقد المحافظ مدرسة التمريض الثانوية بنات بمطروح واطلع المحافظ على بيان عدد الطالبات خلال الفترة التدريبية في أجازة الصيف ومدي نسبة نجاحهن خلال العام الماضي ، ومدي الاستعداد لاستقبال الطالبات المتقدمات للالتحاق بالمدرسة خلال العام القادم

حيث استقبلت المدرسة أوراق62 طالبة نجحن في المرحلة الإعدادية هذا العام بمجموع 200 درجة .وطالب المحافظ بضرورة وجود نوع من التحفيز للطالبات ورفع كفاءتهن العلمية والعملية في مهنة التمريض باعتبارها وظيفة إنسانية وتقديم خدمة متميزة للمرضي .

وأكد المحافظ على ضرورة الوقوف على احتياجات كافة المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد ونهو كافة أعمال الصيانة من رفع كفاءة الفصول وتركيب زجاج النوافذ وتحسين دورات المياه وغيرها .