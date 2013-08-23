المعارضة البحرينية تدعو إلى احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية غدا

كتب : رويترز منذ 18 دقيقة

دعت حركة المعارضة الرئيسية في البحرين، إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية غدا الجمعة، رغم تصدي الشرطة الأسبوع الماضي لمظاهرات مناهضة للحكومة بالغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

وقال بيان أصدرته جمعية الوفاق الإسلامية كبرى جماعات المعارضة في البحرين إن الاحتجاجات ستستمر إلى أن تتحقق مطالب الشعب البحريني.

وقال البيان الذي صدر اليوم الخميس إن المظاهرات تعبير عن الاصرار على حق الشعب البحريني الواضح والمشروع في التحرك صوب التحول الديمقراطي.

وتشهد البحرين نوبات من الاضطرابات منذ فبراير 2011 عندما طالبت انتفاضة يقودها الشيعة بتخلي أسرة آل خليفة الحاكمة عن السلطة.

وسحقت السلطات الانتفاضة لكن الاحتجاجات والاشتباكات استمرت رغم اجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.

وأفاد البيان بأن كل جماعات المعارضة الرئيسية الخمس التي تضم الإسلاميين والليبراليين والقوميين ستشارك في الاحتجاجات غدا.

وكانت آخر مرة تظاهر فيها البحرينيون بأعداد كبيرة في 14 أغسطس استجابة لدعوة من خلال الانترنت وجهتها حركة جديدة تطلق على نفسها اسم تمرد وهو اسم الحركة المصرية التي ساعدت على تنظيم مظاهرات حاشدة ضد الرئيس المصري محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش في الثالث من يوليو. وأقرت حكومة البحرين الشهر الماضي قانونا يحظر جميع الاحتجاجات في العاصمة المنامة.