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كنائس القدس: حرق دور العبادة المسيحية في مصر "فضيحة غير مسبوقة"

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كنائس القدس: حرق دور العبادة المسيحية في مصر "فضيحة غير مسبوقة" كنائس القدس: حرق دور العبادة المسيحية في مصر "فضيحة غير مسبوقة"

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

اعتبر رؤساء الكنائس المسيحية في القدس، أن تدنيس الكنائس وإحراقها في يمثل "فضيحة غير مسبوقة"، وذلك في بيان نشرته اليوم، صحيفة الأوسرفاتوري رومانو الصادرة في الفاتيكان.

وقال ممثلو طوائف الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس في هذا البيان الذي نشرته الصحيفة "نحن بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نتابع بقلق كبير الوضع المخيف في مصر التي تعاني من انقسامات داخلية ومن أعمال إرهابية وعنف عشوائي ضد الأبرياء المسيحيين والمسلمين".

وأضاف البيان، أن "تدنيس الكنائس وإحراقها يشكلان فضيحة غير مسبوقة ويتعارضان مع قيم التسامح الذي عرفته مصر منذ قرون".

ووجهوا صلاة إلى "الإله الواحد" كي "ينير" المسؤولين المصريين ليحافظوا هكذا على قيم الديموقراطية والكرامة للجميع والحرية الدينية".

وأوضح البيان "نثمن أن يكون العديد من المسلمين (المصريين) قد اصطفوا إلى جانب مواطنيهم المسيحيين للدفاع عن الكنائس والمؤسسات".

ودان المسؤولون عن الكنائس في القدس بقوة "هذه الأعمال التخريبية التي قام بها بعض المتطرفين" ودعوا "جميع الأطراف إلى وقف العنف والقتل والعمل من أجل الوحدة الوطنية التي بدونها يخشى أن تشهد مصر حربا أهلية".

وجاء في البيان أيضا "نحن إلى جانب الشعب المصري في كفاحه ضد الإرهاب".

وكانت عشرات الكنائس والمحال التجارية والمدارس والمؤسسات المسيحية، تعرضت للنهب والحرق خلال الأسابيع الماضية.

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