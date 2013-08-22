واشنطن: نحن غير قادرين على إثبات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة غير قادرة "في الوقت الراهن" على أن "تجزم بشكل قطعي" ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أمس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي للصحفيين: "في الوقت الراهن نحن غير قادرين على أن نجزم بشكل قطعي باستخدام أسلحة كيميائية" في الهجوم في سوريا، مؤكدة أن الرئيس باراك أوباما "أمر الاستخبارات بأن تجمع في أسرع وقت ممكن معلومات إضافية" عن هذه المزاعم بشأن الهجوم الذي وقع قرب دمشق.

وأضافت "منذ أحداث أمس، ونحن نركز كل دقيقة من كل يوم على فعل كل ما يمكننا من أجل تحديد الوقائع".

وأكدت المتحدثة أنه في حال خلصت الولايات المتحدة إلى أن النظام السوري استخدم فعلا السلاح الكيميائي فإن هذا الأمر سيعتبر "تصعيدا فاضحا".