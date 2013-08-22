أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

واشنطن: نحن غير قادرين على إثبات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

Google+ Print
واشنطن: نحن غير قادرين على إثبات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا واشنطن: نحن غير قادرين على إثبات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 6 دقائق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن الولايات المتحدة غير قادرة "في الوقت الراهن" على أن "تجزم بشكل قطعي" ما إذا كان قد تم استخدام أسلحة كيميائية في سوريا أمس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي للصحفيين: "في الوقت الراهن نحن غير قادرين على أن نجزم بشكل قطعي باستخدام أسلحة كيميائية" في الهجوم في سوريا، مؤكدة أن الرئيس باراك أوباما "أمر الاستخبارات بأن تجمع في أسرع وقت ممكن معلومات إضافية" عن هذه المزاعم بشأن الهجوم الذي وقع قرب دمشق.

وأضافت "منذ أحداث أمس، ونحن نركز كل دقيقة من كل يوم على فعل كل ما يمكننا من أجل تحديد الوقائع".

وأكدت المتحدثة أنه في حال خلصت الولايات المتحدة إلى أن النظام السوري استخدم فعلا السلاح الكيميائي فإن هذا الأمر سيعتبر "تصعيدا فاضحا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي

الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج

8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج