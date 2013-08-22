الوكالة السورية: مقتل 7 سوريين وإصابة 19 فى انفجار انتحارى فى حلب

أفادت الوكالة السورية للأنباء بأن انتحاريا يرتدى حزاما ناسفا فجر نفسه اليوم الخميس فى مطعم "كابوجريلو" فى منشأة الباسل الرياضية بحى "الموكامبو" بحلب، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى فى حصيلة أولية.

ونقلت "سانا" عن مصدر مسئول قوله إن الانتحارى يدعى خالد على الشبلى مواليد 1995 من منطقة جبل بدرو بريف حلب، وإنه استغل إقامة الطالبة ماريا الربيع دعوة لعدد من أصدقائها وأقربائها بمناسبة تحصيلها علامة مرتفعة فى الشهادة الثانوية وتسلل بين المدعوين وقام بتفجير نفسه ما أدى إلى مقتل الطالبة ماريا وحسن مهنا مراسل قناة "الإخبارية" وخمسة آخرين إضافة إلى إصابة آخرين، بينهم والدة الطالبة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أفاد فى وقت سابق بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 فى الانفجار. وقال المرصد فى بيان اليوم إن عددا من سكان المنطقة ذكروا أن رجلا فجر نفسه داخل المطعم، وإن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بحالة خطرة.