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عدد المتضررين بفيضانات السودان يتجاوز 300 ألف شخص

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عدد المتضررين بفيضانات السودان يتجاوز 300 ألف شخص عدد المتضررين بفيضانات السودان يتجاوز 300 ألف شخص

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان أصدرته الخميس، إن أكثر من 300 ألف شخص تضرروا بالفيضانات، التى اجتاحت السودان وأدت الى مقتل نحو 50 شخصا هذا الشهر.

وقالت المنظمة، إن المنطقة المحيطة بالعاصمة الخرطوم كانت الأكثر تضررا، حيث كانت الفيضانات هى الأسوأ منذ 25 عاما.

وذكرت المنظمة أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات فى السودان أثرت على حياة وممتلكات نحو 65957 عائلة أو 320 ألف شخص".

ومنذ الأربعاء قتل 48 شخصا وأصيب 70 آخرين فيما تم الإبلاغ عن أضرار فى الممتلكات فى 14 من ولايات البلاد الـ18، بحسب المنظمة.

وقال وزير الداخلية السودانى إبراهيم محمود حامد، إن عدد القتلى خلال الأسبوع الماضى بلغ 53 قتيلا.

وإضافة إلى الأضرار التى تسببت بها السيول التى ضربت أحياء المدن هذا الشهر، فقد ارتفع منسوب المياه فى نهر النيل الأزرق فى الخرطوم.

وشاهد مراسلو فرانس برس الخميس مياه النهر وقد أغرقت أكثر من كيلومتر من المزارع فى شرق المدينة، كما شاهدوا حاجزا رمليا أقيم لمنع المزيد من فيضان الأراضى الزراعية.

وتدفقت المساعدات الخارجية لمساعدة ضحايا الفيضانات من المغرب وقطر وإثيوبيا ومصر، بحسب الإعلام الرسمى.

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مصر 365