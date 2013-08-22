صلاح: إنها مباراتي الأفضل مع بازل على الإطلاق

أكد محمد صلاح جناح بازل أن مباراته أمام لودوجوريتس رازجراد البلغاري في دوري أبطال أوروبا هي الأفضل له على الإطلاق.

وتألق صلاح أمام رازجراد وسجل هدفين وصنع ركلة جزاء جاء منها الهدف الرابع في اللقاء الذي فاز فيه بازل 4-2 خارج ملعبه.

وقال صلاح في تصريحات لموقع (20 مينيت) السويسري: "هي مباراتي الأفضل على الإطلاق مع بازل، سعيد للغاية بالهدفين".

وأضاف "التدريب على التسديد يجعلك تشعر بنتيجة مجهودك".

وأشارت الصحيفة لحصول صلاح على لقب رجل المباراة.

ويلتقي بازل في لقاء العودة على ملعبه في سويسرا الأسبوع المقبل بحثا عن اقترابه بدخول مجموعات دوري أبطال أوروبا.