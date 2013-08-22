" Q20" مركب جديد يقتل بكتيريا السل الخطيرة بطريقة مبتكرة

سلط الدكتور أحمد سمير خير الله، المدرس بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة، جامعة بنى سويف، الضوء على نتائج دراسة حديثة، تمكن خلالها فريق من العلماءِ والباحثين من التوصل إلى مركب كيميائى جديد قادر على قتل البكتيريا المسببة للسل بطريقة مبتكرة.

وأشار خير الله إلى أن التوصل لهذا المركب جاء بعد فحص ما يقرب من 120,000 مركب كيميائى فى سلسلة من الاختبارات على فئران التجارب استمرت لمدة 5 سنوات، والتى تضمنت استخدام واحدة من خلايا الجهاز المناعى (والتى تعرف باسم ال macrophages)، وذلك للتوصل إلى المركبات القادرة على قتل البكتيريا المسببة للسل فى هذه الخلايا المناعية.

وتابع خير الله أن نتائج الاختبارات الخاصة بقائمةَ المركبات الكيميائية المرشحة تم حصرها لتصل فى النهاية إلى مركب وحيد (تم تسميته Q203)، ليقرر الباحثون خضوعه مستقبلاً لمزيد من التجارب للتأكد من فاعليته على الخلايا المناعية للإنسان.

وأشار خير الله إلى أن مركب الـ Q203 يقتل بكتيريا السل عن طريق آلية جديدة ومبتكرة تختلف عن باقى مضادات السل الموجودة حالياً، حيث إن المركب الجديد يمنع تكوين مركب ال ATP داخل البكتيريا وهى المادة التى تستعمل كمصدر لطاقة للخلية (وأسمها العلمى هو Adenosine triphosphate)، ولذلك فإن منع تكوين مركب ال ATP يؤدى إلى قتل بكتيريا السل.

وأضاف خير الله، أن السل (الدرن) هو مرض بكتيرى معد يصيب الرئتين بصورة رئيسية، وتسبب فى وفاة 1.4 مليون شخص حول العالم فى 2011 وحدها، نظراً لأن معظم أدوية السل لم يتم إيجاد بدائل جديدة لها منذ سنوات طويلة، وهو ما أدى إلى انتشار سلالات من بكتيريا السل المقاومةِ للمضادات الحيوية، وهو ما يستلزم استبدال المضادات الحيوية المستخدمة حالياً فى علاج السل بطرق علاج أخرى مبتكرة وأكثر فاعلية.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بالدورية العلمية المرموقة "Nature medicine"، وذلك على الموقع الإلكترونى للدورية فى الرابع من شهر أغسطس الجارى.