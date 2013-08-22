تعرفى على الطرق الصحية لشد عضلات البطن

يعانى معظم الناس من مشكلة ترهل عضلة البطن، وتواجه هذه المشكلة مختلف الأعمار، ولم تقتصر فقط على المتقدمين بالعمر أو أصحاب الوزن الزائد، لأن منطقة البطن من أكثر المناطق التى تحتوى على أعداد هائلة من الغدد الدهنية، ولذلك هى غير مرتبطة على الإطلاق بالعمر أو الوزن.

يقول كابتن أيمن عبد الهادى مدرب اللياقة البدنية، إن مشكلة ترهل عضلات البطن وتراكم الدهون بها، من أكثر المشاكل التى من الصعب حلها من خلال النظم الغذائية وحدها، لأن حتى بعد إنقاص الوزن، يقل عدد هذه الغدد بشكل بسيط، و لا نستطيع التخلص منها نهائيا.

يتابع، حتى التمارين الرياضية كالمشى والجرى والسباحة وغيرها، على الرغم من أنها تعمل على حرق الدهون من الجسم، إلا أنها من الصعب أن تؤثر بشكل ملحوظ على ترهلات البطن.

ويشير إلى أن تمارين الأيروبيكس والضغط، وحدها التى تستطيع مساعدتنا فى التخلص من هذه الغدد الدهنية الزائدة.

وينصح بمزاولتها لفترات طويلة، على الأقل لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات فى الأسبوع.