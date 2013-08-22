أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على الطرق الصحية لشد عضلات البطن

Google+ Print
تعرفى على الطرق الصحية لشد عضلات البطن تعرفى على الطرق الصحية لشد عضلات البطن

يعانى معظم الناس من مشكلة ترهل عضلة البطن، وتواجه هذه المشكلة مختلف الأعمار، ولم تقتصر فقط على المتقدمين بالعمر أو أصحاب الوزن الزائد، لأن منطقة البطن من أكثر المناطق التى تحتوى على أعداد هائلة من الغدد الدهنية، ولذلك هى غير مرتبطة على الإطلاق بالعمر أو الوزن.

يقول كابتن أيمن عبد الهادى مدرب اللياقة البدنية، إن مشكلة ترهل عضلات البطن وتراكم بها، من أكثر المشاكل التى من الصعب حلها من خلال النظم الغذائية وحدها، لأن حتى بعد إنقاص الوزن، يقل عدد هذه الغدد بشكل بسيط، و لا نستطيع التخلص منها نهائيا.

يتابع، حتى التمارين الرياضية كالمشى والجرى والسباحة وغيرها، على الرغم من أنها تعمل على حرق الدهون من الجسم، إلا أنها من الصعب أن تؤثر بشكل ملحوظ على ترهلات البطن.

ويشير إلى أن تمارين الأيروبيكس والضغط، وحدها التى تستطيع مساعدتنا فى التخلص من هذه الغدد الدهنية الزائدة.

وينصح بمزاولتها لفترات طويلة، على الأقل لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات فى الأسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365