أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد الأوروبي يوقف حكمين مدى الحياة للتلاعب في المباريات

Google+ Print
الاتحاد الأوروبي يوقف حكمين مدى الحياة للتلاعب في المباريات الاتحاد الأوروبي يوقف حكمين مدى الحياة للتلاعب في المباريات

نيون (سويسرا)، (إفي): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إيقاف الحكم أندرنيك أرسينيان والمساعد هوفهانس أفاجيان وكلاهما من أرمينيا مدى الحياة، وذلك بعد التلاعب في نتائج مباراة.

وأوضحت اللجنة التأديبية للويفا أنها اتخذت هذا القرار بعد ثبوت تورطهما في واقعة تلاعب بنتائج مباراة في دوري أوروبا بين إنتر توركو الفنلندي وفيكينجور من جزر الفارو في 11 يوليو الماضي.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحكمين حاولا التلاعب في نتائج مباراة الإياب بين الفريقين والتي انتهت بنتيجة 1-0 لفريق جزر الفارو.

وأعلن الاتحاد الأرميني فتح تحقيق موازي للكشف عن أي تلاعب في المراهنات واكتشفوا بوجود رعاة مشكوك فيهم لهذا اللقاء في صالات المراهنات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع