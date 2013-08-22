الاتحاد الأوروبي يوقف حكمين مدى الحياة للتلاعب في المباريات

نيون (سويسرا)، (إفي): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إيقاف الحكم أندرنيك أرسينيان والمساعد هوفهانس أفاجيان وكلاهما من أرمينيا مدى الحياة، وذلك بعد التلاعب في نتائج مباراة.

وأوضحت اللجنة التأديبية للويفا أنها اتخذت هذا القرار بعد ثبوت تورطهما في واقعة تلاعب بنتائج مباراة في دوري أوروبا بين إنتر توركو الفنلندي وفيكينجور من جزر الفارو في 11 يوليو الماضي.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحكمين حاولا التلاعب في نتائج مباراة الإياب بين الفريقين والتي انتهت بنتيجة 1-0 لفريق جزر الفارو.

وأعلن الاتحاد الأرميني فتح تحقيق موازي للكشف عن أي تلاعب في المراهنات واكتشفوا بوجود رعاة مشكوك فيهم لهذا اللقاء في صالات المراهنات.