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بالفيديو .. استقبال أسطوري لراؤول في ملعب ريال مدريد

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بالفيديو .. استقبال أسطوري لراؤول في ملعب ريال مدريد بالفيديو .. استقبال أسطوري لراؤول في ملعب ريال مدريد

حرص جمهور ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو على استقبال خاص للأسطورة راؤول جونزاليس مهاجم السد القطري.

ويخوض السد وريال مدريد مواجهة ودية على كأس سانتياجو برنابيو في ملعب الفريق الملكي.

ويشارك راؤول مع ريال مدريد ويقود خط الهجوم.

ومنذ دخول راؤول ملعب المباراة قامت جماهير ريال مدريد بعمل دخلة بإسم اللاعب، وانطلق الهداف الأعسر نحو المدرجات وصعد للتكريم من ألفريدو دي ستيفانو الرئيس الفخري للميرنجي.

وقام راؤول بمصافحة فلورنتينو بيريز والعديد من رموز النادي في الموقف الاستثنائي الذي يشهده ملعب سانتياجو برنابيو.

شاهد الاستقبال من هنا

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فيديو اليوم السابع

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