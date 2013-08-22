"النقابات المستقلة" و"عمال مصر الديمقراطى" يشكلان لجنة لبحث القضايا العمالية

شكل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى لجنة تنسيقية من 12 عضوا من الاتحادين لبحث أزمات العمال وتحديد اجتماع نصف شهرى لها.

وأكد الاتحادان فى بيان مشترك بينهما، اليوم الخميس، نتج عن اجتماعهما أمس، أن اللجنة ستقوم بوضع القضايا العمالية وإستراتيجية التعامل مع كل قضية، مؤكدان أن الاجتماع الأول للجنة سيكون فى الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة المقبلة بمقر الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.

وأعلن "البيان" عن تدشين حملة لتعريف العالم الخارجى بالأوضاع فى مصر من ثورة 25 يناير حتى الآن وحربها ضد الإرهاب.

وحضر اللقاء عدد القيادات العمالية من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وهم علاء إبراهيم الأمين العام، ومحمد عابدين منسق التشريع والشئون القانونية، وعماد العربى، منسق التدريب والإعلام والاتصال، ومحمد مسلم المشرف على لجنة العمالة غير المنتظمة وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد ورئيس الاتحاد المحلى بدمياط.

كما حضر اللقاء أيضاً عدد من أعضاء اتحاد عمال مصر الديمقراطى وهم يسرى معروف رئيس الاتحاد، وسهير حمدى أمين الصندوق، ومرسى صلاح عضو المجلس التنفيذى، وزينب على عضوالمجلس التنفيذى، وطلال شكر عضوالمجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، ورحمة رفعت عضوالمجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى.

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