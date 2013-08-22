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"القومى لحقوق الإنسان" يفتح ملفات قتل الجنود برفح ومذبحة كرداسة

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"القومى لحقوق الإنسان" يفتح ملفات قتل الجنود برفح ومذبحة كرداسة "القومى لحقوق الإنسان" يفتح ملفات قتل الجنود برفح ومذبحة كرداسة

صرحت الناشطة السياسية شاهندا مقلد، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس قرر تشكيل لجان متابعة، لفتح الملفات والقضايا المطروحة على الساحة السياسية، من أبرزها مذبحتا "كرداسة وأسوان" واللتين تم قتل وسحل عدد من الجنود وضباط الشرطة على يد أنصار الإخوان فيها، وحادث مقتل جنود الأمن المركزى برفح، ومرحلة فض اعتصام نهضة ورابعة العدوية، والاعتداء المستمر على القوات المسلحة والشرطة بشبه جزيرة سيناء وقضية المتهمين المرحلين إلى السجون.

وأكدت مقلد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامى "محمود سعد" المذاع عبر شاشة "النهار" أن المجلس الحالى لحقوق الإنسان بتشكيلته الجديد برئاسة محمد فايق سيكون لصالح الشعب المصرى .

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