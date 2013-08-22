حصريا.. عرض "جوه اللعبة" لمصطفى قمر على "سينما 1"

كتب : فاطمة النشابي منذ 26 دقيقة

تعرض قناة "سينما 1"، للمرة الأولى على شاشات التلفزيون، فيلم "جوه اللعبة" الذي قام ببطولته مصطفى قمر، ريهام عبد الغفور ومحمد لطفي، الفيلم تأليف أحمد البيه وإخراج محمد حمدي.

ويبدأ عرض الفيلم على شاشة القناة ابتداء من اليوم وحتى الاثنين المقبل، وذلك ضمن مجموعة من أحدث وأقوى أفلام السينما المصرية تعرضها القناة.

وتَعِد قناة "سينما 1" دائما بتقديم أحدث وأقوى الأفلام العربية على شاشتها التابعة لباقة "ألفا" ضمن شبكة قنوات "OSN" التلفزيونية.

ويقدم مصطفى قمر في فيلم "جوه اللعبة" شخصية الزوج الذي يقع في فخ خيانة زوجته، ويواجه العديد من الأزمات بسبب هذا الخطأ ويحاول أن يكفر عنه بعدما تعرض لعملية ابتزاز، وتتصاعد المؤامرة والإثارة في اتجاه لن يتوقعه محبي المطرب الرومانسي المعروف.