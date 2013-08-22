مصدر: انقطاع الإنترنت عن 6 محافظات بالصعيد بعد قطع كابلين للاتصالات

تسبب قطع كابلين للاتصالات، الخميس، في انقطاع خدمة الإنترنت عن 6 محافظات بالصعيد هي «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، حسب مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات. ونفى المصدر ما تردد عن قطع الحكومة للخدمة بسبب التظاهرات، التي دعا لها أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، الجمعة تحت شعار «جمعة الشهداء»، مشيرًا إلى أنه جار إصلاح العطل، وعودة الخدمة خلال ساعات. من جهته، قال وسيم أرساني، العضو المنتدب لشركة «لينك دوت نت»، إن أحد كابلات الإنترنت الذي يغذي منطقة الصعيد، من رمسيس، قطع عصر اليوم الخميس، وجار تصليحه، مشيرًا إلى أن هناك كابلين تابعين للشركة المصرية للاتصالات تقوم بتغذية منطقة الصعيد، إحداها من رمسيس والآخر من سيناء. أضاف أن تعوضيات المستخدمين عن حالات قطع الإنترنت ترجع إلى قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشيرا إلى أن القرار يستلزم مرور 4 ساعات على العطل لدى المستخدمين.إعلان - Ads إعلان - Ads
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