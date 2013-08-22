منى الشاذلي لـ"أردوغان": قبل اتهام مصر راجع تطوير جيش بلادك على يد إسرائيل

كتب : سهيلة حامد الخميس 22-08-2013 17:51

استنكرت الإعلامية منى الشاذلي، تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، التي اتهم فيها الجيش المصري بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الأمر الذي قد يؤدي لمزيد من التوتر بين أنقرة وتل أبيب، مشددة أنه على أردوغان، أن يراجع أولا العلاقة بين الجيشين التركي والإسرائيلي قبل الحديث عن مصر.

وقالت الشاذلي خلال برنامج "جملة مفيدة" على "MBC مصر"، حينما نشاهد أردوغان وهو يُنظّر على مصر، وعلى عروبتها وإسلامها، ويتكلم وكأنه حامي الحريات في العالم ويستنصر العالم الغربي ويقول هذه ليست ديمقراطية لابد أن نقف، ونتحدث بدون انفعال.

ووجهت الشاذلي، حديثها لأردوغان قائلة: قبل أن تتحدث عن الجيش المصري وعن علاقته بدون أي دليل، راجع أنت أيضا موقف جيشك من الجيش الإسرائيلي، والتعاون بينهما الذي لا يخفى على أحد.

وأعطت منى الشاذلي، مجموعة من الأمثلة التي تعزز كلامها، وقالت إسرائيل قامت بتطوير طائرات الفانتوم التركية إف 4 و5 بحوالي مليار دولار، والتطوير كاملا كان إسرائيلي، والطائرات الهيلكوبتر التركية عدلتها إسرائيل بصورة جوهرية بحوالي 60 مليون دولار، وقامت إسرائيل بتطوير أكثر من170 دبابة تركية من طراز إم 60 عام 2010، إضافة للطائرات بدون طيار التي اشترتها تركيا من الجيش الإسرائيلي بتكلفة 200 مليون دولار.

وأشارت منى الشاذلي، إلى أن مواقف أردوغان من إسرائيل وتصريحاته الإعلامية هدفها فقط تعزيز جماهيريته في الشارع فقط، والتعاون التركي الإسرائيلي الرسمي لا تشوبه شائبة.