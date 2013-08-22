دراسة: العنب "ملك الفواكه" يقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وجلطات الدم

كتب : أروا الشوربجي الخميس 22-08-2013 18:58

كشفت أبحاث، أجريت في أمريكا، أن الذين يأكلون العنب بانتظام أو يشربون عصير العنب لديهم فرص أقل في الإصابة بالسرطان، وأطلق العلماء عليه اسم "ملك الفواكه" فهو يساعد على تعزيز عناصر غذائية مطلوبة من أجل نمط حياة صحي.

وجد الباحثون، أن العنب يحتوي على نوع خاص من مركب "ريسفيراترول" الذي يساعد الجسم على فقدان الوزن، إضافة إلى أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة تصل إلى 69 لكل مئة جرام.

كما أن مركب "ريسفيراترول" يساعد أيضا في تحسين ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وتنشيط الجينات البشرية والتي تساهم في إطالة العمر.

وتشير الأبحاث إلى أنه يحتوي على "Quercitin" وهي مادة مغذية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهو ما يجعله يقلل من مخاطر الإصابة بجلطات الدم.