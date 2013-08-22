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القبض على قيادى إخوانى بمحافظة البحيرة مسئول عن تمويل الجماعة

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القبض على قيادى إخوانى بمحافظة البحيرة مسئول عن تمويل الجماعة القبض على قيادى إخوانى بمحافظة البحيرة مسئول عن تمويل الجماعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من إلقاء القبض على أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، والمسئول عن تمويل الجماعة، وعثر بحوزته على مبلغ مالى.

وكان ضباط المباحث قد تمكنوا من ضبط القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، سامى محمد عبد المرضى البحيرى، (47 عاما – مدرس)، ومقيم بمركز بدر، وبتفتيش مسكنه عثر بسلة القمامة على مبلغ مالى قدره 14 ألفا و420 جنيها، وكذلك دفتر استثمار صادر من بنك ناصر الاجتماعى باسمه به تعاملات مالية (سحب، وإيداع) بقرابة مليون جنيه.

وبمناقشته أقر بالإنفاق من المبلغ على أعضاء الجماعة بصفته مسئول التمويل، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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