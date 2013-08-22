مشتقات فيتامين "أ" تؤدى إلى تساقط الشعر فى بعض الحالات

أرسلت قارئة تقول: أنا فتاة أعانى منذ عدة سنوات من زيادة الدهون بالبشرة، مما جعلنى أعانى سنوات من انتشار الحبوب بشكل دائم ولم تتوقف حتى بعد تجاوزى سن الخامسة والعشرين، وقد استخدمت أنواعاً كثيرة جداً من علاجات حب الشباب بلا نتيجة وبعد استشارة الطبيب مؤخراً أخبرنى أن الحل الوحيد الفعال فى حالتى هى تناول أقراص مشتقات فيتامين "أ" لتجفيف دهون البشرة ونصحنى باتباع الكورس العلاجى بشكل منتظم لمدة ثلاثة أشهر وبالفعل بدأت ألاحظ تحسناً كبيراً فى طبيعة بشرتى، لكن بعد مرور شهر واحد على بدء العلاج بدأ شعر رأسى بالتساقط بشكل مفزع، فهل ذلك التساقط يعتبر من الآثار الجانبية للعلاج وكيف أوقفه؟".

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد طبيبة الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: هناك بعض الحالات التى تعانى من مشكلة تساقط الشعر التى تلازم العلاج بمشتقات فيتامين "أ" وبالطبع يعتبر تساقط الشعر من الآثار الجانبية لهذا العلاج، والتعامل مع تلك الحالة يكون من خلال الاهتمام بتناول الطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن والتى يمكنها أن تقلل إلى حد ما من تلك المشكلة، ولكنها لن تمنعها بشكل كامل، كما ننصح الفتاة بعدم تناول أى فيتامينات أو معادن مكملة بجانب هذا العلاج دون استشارة الطبيب المعالج حتى لا يؤدى ذلك إلى حدوث آثار سلبية أخرى غير مستحبة.

مع العلم أن تلك الحالة تنتهى تدريجياً بعد انتهاء الكورس المحدد وهنا يمكنها تبدأ بتناول المكملات الغذائية دون قلق.