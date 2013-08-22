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إسرائيل تبعد أسيرا فلسطينيا من سكان الضفة إلى غزة

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إسرائيل تبعد أسيرا فلسطينيا من سكان الضفة إلى غزة إسرائيل تبعد أسيرا فلسطينيا من سكان الضفة إلى غزة

كتب : ا ف ب الخميس 22-08-2013 20:15

أبعدت السلطات الإسرائيلية، اليوم، إلى قطاع غزة أسيرا فلسطينيا من سكان مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، كانت أعادت اعتقاله بعدما أفرجت عنه في 2011 في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس.

وقال الأسير أيمن أبو داوود للصحفيين في غزة "أشعر بالفخر والانتصار في معركته ضد السجان الصهيوني بعد الإفراج عني وفي غزة كأني بين أهلي في الخليل".

وأكد وجود "أسرى مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يعانون من وضع مأسوي وهم لا يخشون الموت وسينتظرون الحرية".

من جهتها قالت جمعية "واعد" المختصة بشؤون الأسرى في غزة أن "الأسير أيمن أبو داوود أجبر رغما عنه للإبعاد لقطاع غزة بعد أن كان خاض إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بعد الإفراج عنه في صفقة وفاء الأحرار"، في إشارة إلى صفقة تبادل أسرى فلسطينيين مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وهذه ليست المرة الأولى التي تبعد فيها إسرائيل أسرى فلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد إخلاء سبيلهم.

وكانت صفقة التبادل التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس في 2011 برعاية مصرية شملت إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي كان محتجزا منذ أن خطفته مجموعة كوماندوس من حماس منتصف العام 2006 على حدود قطاع غزة، مقابل الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني.

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