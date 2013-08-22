رئيس مجلس «حقوق الإنسان»: نشر صور «الإخوان» المقبوض عليهم ليست انتهاكاً

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن نشر صور الأشخاص المقبوض عليهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين «لا يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان»، وفسر ذلك بأنه «مطلوب القبض عليهم من النيابة العامة، والشفافية مفيدة جداَ، خاصة في الظرف الراهن». ورفض «فايق»، في مُداخلة هاتفية لبرنامج «ممكن» على قناة «سي بي سي»، مساء الخميس، تصوير أي متهم داخل غرف التحقيق، مضيفاً: «هنا يجب معاملة المتهم بمنتهى الاحترام، فنحن نريد إعمال القانون بشكل جيد للحفاظ على كرامة الإنسان». وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المرحلة الحالية سيعمل المجلس على التأسيس لاحترام حقوق الإنسان، وتحقيق دولة القانون واستقلال القضاء وكرامة الإنسان. ووصف محمد فايق التشكيل الجديد للمجلس بـ«الجيد جداً ويتناسب مع المرحلة الخطيرة التي نمر بها»، وأكد أن المجلس سيضمن حقوق السجناء ورفض انتهاكه حقه داخل محبسه. وأشار «فايق» إلى أنه يرفض إقصاء أي شخص لمجرد انتمائه لجماعة معينة أو لديه أفكار مخالفة. وأصدر الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، قرارًا بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث شغل محمد فايق منصب رئيس المجلس، وعبد الغفار حسين أحمد شكر منصب نائب الرئيس. وأضاف القرار أن أعضاء المجلس هم: «منى ذو الفقار، كمال الهلباوي، شاهندة مقلد، نيفين مسعد، محمد عبد العزيز، ناجح إبراهيم، سمير مرقص، جورج إسحاق، منصف نجيب سليمان، محمود كارم محمود، أحمد حجاج، أحمد أبوالوفا، جمال فهمي، حسام بهجت، كمال عباس، حافظ أبو سعدة، نجاد البرعي، ناصر أمين، راجية عمران، محمد عبد القدوس، صلاح سلام، ياسر عبد العزيز، منال الطيبي، مختار نوح، رجائي عطية».

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads