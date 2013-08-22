«الحكومة»: مواعيد حظر التجول الجمعة كما هي.. ولاصحة لما تردد عن تعديلها

قال شريف شوقي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الخميس، إن مواعيد حظر التجول، الجمعة، في مواعيدها المعمول بها حاليا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا. وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه «لاصحة لما تداولته بعض المواقع الاجتماعية والإلكترونية عن تعديل مواعيد حظر التجول الجمعة». كان مجلس الوزراء أعلن في 14 أغسطس الجاري، حظرًا للتجول، بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية والنهضة» في نطاق محافظات «القاهرة ـ الجيزة ـ الإسكندرية ـ بني سويف ـ المنيا ـ أسيوط ـ سوهاج ـ البحيرة ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ السويس - الإسماعيلية – الفيوم – قنا».

شبكةعيونالإخبارية

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