«موسى» لوزير خارجية بلجيكا: ننتظر دعم المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب

طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية بلچيكا، ديدير ريندرز، بدعم مصر في حربها ضد «الإرهاب». وقال «موسى»، في اتصال هاتفي بوزير خارجية بلجيكا، مساء الخميس، إن مصر تتعرض لهجمة إرهابية، ومطلوب تضافر قوى الشعب مع الجيش والشرطة في حربها مفتوحة في سيناء وفي الداخل المصري. وأكد «موسى» لـ«ريندرز» أن الشعب المصري ينتظر الدعم من المجتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب. وأبدى وزير خارجية بلجيكا، حسب بيان صادر عن عمرو موسى، على صفحته على «فيس بوك»، تفهمه لواقع الأزمة في مصر وإدانة بلاده لكل أشكال الإرهاب ودعمهم للشعب المصري في مساره نحو الديمقراطية عبر خارطة الطريق وتنفيذ كل عناصرها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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