أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«موسى» لوزير خارجية بلجيكا: ننتظر دعم المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب

  • مصر
  • 18
Google+ Print
«موسى» لوزير خارجية بلجيكا: ننتظر دعم المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب «موسى» لوزير خارجية بلجيكا: ننتظر دعم المجتمع الدولي في حربنا ضد الإرهاب
طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، نائب رئيس وزراء ووزير خارجية بلچيكا، ديدير ريندرز، بدعم في حربها ضد «الإرهاب». وقال «موسى»، في اتصال هاتفي بوزير خارجية بلجيكا، مساء الخميس، إن مصر تتعرض لهجمة إرهابية، ومطلوب تضافر قوى الشعب مع الجيش والشرطة في حربها مفتوحة في سيناء وفي الداخل المصري. وأكد «موسى» لـ«ريندرز» أن الشعب المصري ينتظر الدعم من المجتمع الدولي في حربه ضد الإرهاب. وأبدى وزير خارجية بلجيكا، حسب بيان صادر عن عمرو موسى، على صفحته على «فيس بوك»، تفهمه لواقع الأزمة في مصر وإدانة بلاده لكل أشكال الإرهاب ودعمهم للشعب المصري في مساره نحو الديمقراطية عبر خارطة الطريق وتنفيذ كل عناصرها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة"

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

وزيرة التضامن: 800 ألف مصاب بـ«التوحد» في مصر

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة

مصرع طفلين وإنقاذ والديها إثر سقوط سيارة من أعلى معدية بالجيزة