أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

حرس الحدود بسيوة يضبط 590 طرد سجائر مهربة من ليبيا

Google+ Print
حرس الحدود بسيوة يضبط 590 طرد سجائر مهربة من ليبيا حرس الحدود بسيوة يضبط 590 طرد سجائر مهربة من ليبيا

تلقى مدير أمن مطروح ، اللواء العناني حمودة ، إخطارا من قسم شرطة سيوة بالمحضر المحرر بمعرفة حرس الحدود يفيد ضبط أتوبيس غرب الدلتا رقم 5173 س ر ب بالكيلو 7 طريق سيوة مطروح ، بقيادة “صفوت.م.م” 43 سنة وبصحبته السائق البديل “وائل.ع.م” 30 سنة مقيمين الإسكندرية .

وبتفتيش الأتوبيس عثر بداخله على 590 قاروصة سجائر تحتوى على 5900 علبة سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية ، وبسؤالهما عن المضبوطات قررا أنهما لا يعلما عنها شيء وأنها تخص أحد الركاب لم يتمكنا من معرفته .

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بمعرفة جهة الضبط وجار العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا