حرس الحدود بسيوة يضبط 590 طرد سجائر مهربة من ليبيا

تلقى مدير أمن مطروح ، اللواء العناني حمودة ، إخطارا من قسم شرطة سيوة بالمحضر المحرر بمعرفة حرس الحدود يفيد ضبط أتوبيس غرب الدلتا رقم 5173 س ر ب بالكيلو 7 طريق سيوة مطروح ، بقيادة “صفوت.م.م” 43 سنة وبصحبته السائق البديل “وائل.ع.م” 30 سنة مقيمين الإسكندرية .

وبتفتيش الأتوبيس عثر بداخله على 590 قاروصة سجائر تحتوى على 5900 علبة سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية ، وبسؤالهما عن المضبوطات قررا أنهما لا يعلما عنها شيء وأنها تخص أحد الركاب لم يتمكنا من معرفته .

تم التحفظ على المضبوطات والسيارة بمعرفة جهة الضبط وجار العرض على النيابة .