الداخلية الجزائرية: حصول جبهة التحرير على تصريح لعقد لجنتها المركزية

أكد داحو ولد قابلية، وزير الداخلية الجزائرى، أن حزب جبهة التحرير الوطنى حصل رسميًا أمس على تصريح لعقد اجتماع لجنته المركزية يومى 29 و30 أغسطس الحالى، لانتخاب أمين عام جديد خلفا لعبد العزيز بلخادم.

وقال ولد قابلية ـ فى تصريحات أدلى بها وإذاعتها وسائل الإعلام ـ إن أحمد بو مهدى رئيس الدورة الأخيرة للجنة المركزية التى عقدت فى نهاية شهر يناير الماضى.

وقال وزير الداخلية إن طلب عقد اجتماع اللجنة المركزية للحزب يكون إما عن طريق الأمين العام للحزب، أو بنسبة ثلثى أعضاء اللجنة، وبالنظر إلى غياب أمين عام لجبهة التحرير الوطنى، فقد تقدم ثلثا أعضاء اللجنة المركزية بطلب لعقد الاجتماع.

وكان أحمد بو مهدى قد صرح أمس بأنه تم الحصول على إذن من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وولاية الجزائر، لعقد الاجتماع بعد توقيع 185 عضوا، وهو ما نفاه اليوم عبد الرحمن بلعياط منسق المكتب السياسى للحزب.