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مسئول يمنى يستعرض مع مسئول أممى التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة

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مسئول يمنى يستعرض مع مسئول أممى التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة مسئول يمنى يستعرض مع مسئول أممى التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة

استعرض القاضى محمد حسين الحكيمى، رئيس اللجنة العليا اليمنية للانتخابات والاستفتاء، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع إسماعيل ولد الشيخ، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، التحضيرات الخاصة بالانتخابات المقبلة والسجل الانتخابى الإلكترونى والخطوات التى نفذتها اللجنة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تحديد الأولويات اللازم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأكد الحكيمى ضرورة تنسيق وتكاتف الجهود بين اللجنة والمنظمات الدولية لإنجاح عملية التسجيل الانتخابى الإلكترونى.

ومن جانبه أكد المسئول الأممى استعداد البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للتعاون مع اللجنة فى هذا المشروع الوطنى، الذى سيخدم البنية المعلوماتية للدولة فى كثير من الجوانب.

وعلى صعيد متصل بالعملية الانتخابية، التقى رئيس قطاع العلاقات الخارجية فى اللجنة العليا للانتخابات، القاضى على سليمان، اليوم، نائب سفير جمهورية كوريا الجنوبية بصنعاء، لى مين.

جرى خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الجارية لمشاركة اللجنة العليا للانتخابات فى فعاليات افتتاح الجمعية التأسيسية لرابطة هيئات إدارة الانتخابات العالمية، المزمع انعقادها فى سول خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر القادم.

واستعرض اللقاء عددا من القضايا والمواضيع المتصلة بالعلاقات القائمة بين اليمن وكوريا الجنوبية فى مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص فى المجال الانتخابى.

وأبدى نائب سفير كوريا الجنوبية استعداده للتواصل مع حكومة بلاده لتقديم منح وبرامج تدريبية لموظفى اللجنة اليمنية العليا للانتخابات.

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مصر 365