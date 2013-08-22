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مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى انفجار غربى الرمادى بمحافظة الأنبار

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مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى انفجار غربى الرمادى بمحافظة الأنبار مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا فى انفجار غربى الرمادى بمحافظة الأنبار

بغداد (أ. ش. أ)

أفاد مصدر أمنى عراقى بأن أكثر من 20 شخصًا سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار صهريج مفخخ مستهدفا نقطة تفتيش غربى الرمادى مركز محافظة الأنبار، نحو 110 كم غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن صهريجا مفخخا يقوده انتحارى انفجر مساء اليوم الخميس عند نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى غربى الرمادى، مما أدى الى مقتل 10 جنود و4 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى الى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة الأنبار شهدت اليوم نجاة مدير مرور المحافظة من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة شمالى الرمادى.

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