اليمن يطلب من أمريكا طائرات بدون طيار لمحاربة القاعدة

قال الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، اليوم الخميس، إن اليمن طلب من الولايات المتحدة تزويده بطائرات بدون طيار لمساعدته فى مواجهة تهديد تنظيم القاعدة الذى أرغم دولا غربية فى الآونة الأخيرة على إغلاق مقار بعثاتها الدبلوماسية فى صنعاء مؤقتا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن هادى قوله أيضا أمام طلاب كلية الشرطة إن 40 ممن يشتبه فى أنهم متشددون من تنظيم القاعدة قتلوا فى عمليات لمكافحة الإرهاب فى الفترة الماضية وتعهد بمواصلة قتال المتشددين حتى يلقوا أسلحتهم.

واغضب هادى اليمنيين فى العام الماضى بتقديمه دعما صريحا للضربات المثيرة للجدل التى تشنها واشنطن بطائرات بدون طيار. ووصل هادى إلى السلطة فى عام 2011 بعد اضطرابات على مدار شهور أرغمت سلفه على عبد الله صالح على التنحى.

وقال هادى أمام الطلاب "الطائرة بدون طيار التى تقوم بعمليات هى جزء من التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية". وأضاف أن اليمن سمح للولايات المتحدة بالقيام بمثل هذه العمليات لأن بلاده لا تمتلك هذه التكنولوجيا لتنفيذ مثل هذه المهام العسكرية الدقيقة.

ونقلت سبأ عن هادى قوله "لقد بحثت مع الإدارة الأمريكية موضوع مساعدتنا بهذه التكنولوجيا" مضيفا أن الجيش اليمنى قادر على استخدام هذه الطائرات.

وطرد الجيش اليمنى بمساعدة الولايات المتحدة فى العام الماضى مقاتلى تنظيم القاعدة وحلفاءهم من معاقل كانوا قد استولوا عليها خلال اضطرابات على مدار شهور أثناء حكم صالح. لكن المتشددين أعادوا تجميع صفوفهم بعد ذلك ونفذوا هجمات على مسئولين ومنشآت حكومية.

وقال هادى "سوف نلاحقهم حتى يجنحوا للسلم ويتركون السلاح ويعودون إلى رشدهم كمواطنين يمنيين وليسوا كأعداء لليمن ويطردون الأجانب الذين يقومون معهم بالأعمال الإرهابية".

وقال اليمن فى وقت سابق هذا الشهر إنه أحبط مؤامرة كبيرة للقاعدة للاستيلاء على ميناءين لتصدير الغاز والنفط وعاصمة محافظة فى شرق البلاد.