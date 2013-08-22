أنور العازمي رئيساً وبدر العايد نائباً بالتزكية لمجلس إدارة تعاونية العدان والقصور

‏ محمد راتب

أسفرت الانتخابات التكميلية في جمعية العدان والقصور التعاونية عن فوز مبارك فيصل الفضلي بالمركز الأول بحصوله على 746 صوتا، تلاه بدر عايد العازمي بـ 726 صوتا، ثم بدر براك العازمي بـ 721 صوتا، وذلك بعد المصادقة على جدول الأعمال وتعيين مراقب الحسابات للجمعية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر المقبل، وقد جرت الانتخابات في أجواء تنافسية أوصلت المرشحين الثلاثة إلى عضوية مجلس الإدارة.

وبعد إجراء الانتخابات، اجتمع مجلس الإدارة أول من أمس وتم توزيع المناصب بالتزكية حيث حصل أنور مبارك العازمي على منصب الرئيس، وبدر عايد العازمي على منصب نائب الرئيس ورئيس لجنة الإنشاءات، وسالم حسين العجمي أمينا للسر، وسعد طلق العازمي أمينا للصندوق.

وأما متعب عيد العازمي فقد تمت تزكيته عضوا وممثلا للجمعية لدى الاتحاد، وبدر براك العازمي عضوا ورئيسا للجنة الاجتماعية واللجنة الإدارية والمالية ورئيسا للجنة الفروع المستثمرة، ومسلم علي العازمي عضوا ورئيسا للجنة المشتريات ومبارك فيصل الفضلي عضوا في مجلس الإدارة.

وقد تقدم أعضاء مجلس الإدارة جميعا بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية على الثقة التي حصلوا عليها، وللمسؤولين في وزارة الشؤون لجهودهم الطيبة وتعاونهم في تيسير عقد اجتماع الجمعية العمومية وإنجاح أعماله ووصوله إلى النتائج المرجوة.