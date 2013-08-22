صورة وأرقام - صلاح ' أهلك ' دفاع رازجراد .. والنني ركض 12 كم!

لم ينل محمد صلاح جناح بازل لقب رجل المباراة أمام لودوجوريتس رازجراد في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا بسبب هدفيه وحسب، وإنما هناك أسباب أخرى.

صلاح قاد بازل ليلة الأربعاء لسحق بطل بلغاريا على ملعبه برباعية مقابل هدفين سجل منهما هدفين وصنع ركلة جزاء، وكان هذا في وجود زميله محمد النني الدولي المصري.

أما زميله محمد النني فكان ثاني أكثر من ركض داخل البساط الأخضر، مسجلا ما يزيد عن 12 ألف مترا.

FilGoal.com يستطلع أرقام الثنائي المصري في ليلة تألق صلاح، وما فعله أمام لودوجوريتش رازجراد.

صلاح

توضح الصورة - في الأعلى على اليسار- الخريطة الحرارية لتحركات صلاح والتي ملأت ملعب المنافسم سواء على الطرفين أو على العمق.

ولعب صلاح في بداية المباراة في مركز الجناح الأيمن، وانتقل إلى الأيسر ثم في العمق، وجاء هدفيه من العمق وصنع ركلة الجزاء من الجناح الأيمن.

وبالنسبة لأرقام صلاح، فقد ركض 10718 مترا شهد خلالها تسجيله لهدفين بنسبة 50 % إتقان في المحاولات على المرمى.

فمن إجمالي أربع محاولات على المرمى كان منهم ثلاثة بين المرمى، وواحدة خارجه منهم هدفيه.

وقع صلاح في مصيدة التسلل ثلاث مرات، ارتكب خطأين وحصل على مثلهما كما أنه حصل على ركلة جزاء لبازل.

النني

النني كان هو ثاني أكثر من ركض في ملعب المباراة، فمن خلال المساحة التي غطاها نراه ركض 12484 مترا.

نجح النني في وسط الملعب في السيطرة على الكرة والتمرير المتقن، بجانب دور هجومي فعال.

عليه خطأ في سرحان تسبب في هداف لأصحاب الأرض، ولكن في المجمل قدم أداء جيد.

حاول النني على المرمى في كرتين، واحدة داخل المرمى والثانية بعيدة.

ارتكب خطأين فقط وهو رقم جيد بالنسبة لموقعه، فيما حصل على خطأ، ولديه تمريرة حاسمة وصلت لزميل داخل منطقة الجزاء.