حبس أمين تنظيم إخوان الجيزة 15 يوم بتهمة قتل وإصابة 107 مواطن فى أحداث البحر الأعظم

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة حاتم فاضل، بحبس الحسينى عنتر مخلوف، أمين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق معه فى قضية قتل 7 وإصابة 100 آخرين فى اشتباكات شارع البحر الأعظم بالجيزة، بينما امرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين آخرين من قيادات الإخوان للتحقيق معهم فى القضية، وعلى رأسهم باسم عودة وزير التموين السابق.

> ووجه أسامة ندا مدير نيابة قسم الجيزة، للحسينى اتهامات القتل العمد لـ7 مواطنين، والشروع فى قتل 100 آخرين، والتحريض على أعمال بلطجة وإرهاب مواطنين، والحشد للتجمهر والتظاهر والدعوة إلى التخريب بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة سلاح وذخيرة بواسطة الغير.

> وقد تم احتجاز أمين تنظيم الإخوان المسلمين بالجيزة داخل سجن طرة، وانتقل للتحقيق معه محمد مسعود وكيل نيابة قسم الجيزة، وذلك بسبب صعوبة التحقيق مع المتهم داخل مقر محكمة الجيزة الابتدائية بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، ونفى المتهم كافة ما هو منسوب إليه من اتهامات مدعيا عدم وجود صلة له بالأحداث.

> كانت ت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على القيادي الإخواني الحسينى محروس، خلال اختبائه داخل شقة بالجيزة، بعد صدور قرار من النائب العام بضبطه وإحضاره على ذمة أحداث العنف التى شهدتها منطقة ميدان الجيزة عند شارعى البحر الأعظم والمحطة.

كانت نيابة الجيزة الكلية، قد تسلمت التحريات جهاز الأمن الوطنى حول أحداث بين السرايات، وكشفت عن ان المحرضين على وقائع القتل والعنف هم 6 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالجيزة، ومن بينهم وزير التموين السابق باسم عودة، وعزب مصطفى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وعضوا جماعة الاخوان المسلمين لاتهامهما بالتحريض على احداث العنف، التى شهدتها منطقة الجيزة وراح ضحيتها 7 أشخاص بينهم ضابط بالقوات المسلحة.

> وأكدت تحريات المباحث ان المتهمين كانوا يقودون مسيرات ومظاهرات خلال اليوم الذى شهد احداثا دموية بمنطقة الجيزة وتبين من تحريات رجال البحث الجنائى ان اعضاء من جماعة الاخوان المسلمين قد اعتلوا كوبرى الجيزة وقاموا بإطلاق الرصاص من بنادق آلية ومتعددة مما تسبب فى وقوع 7 قتلى وعشرات المصابين بالإضافة الى مقتل ضابط بالقوات المسلحة أثناء سيره بسيارته الخاصة فى شارع البحر الأعظم، وكان يقود المسيرات التى تسببت فى تلك الاحداث الدموية، 7 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالجيزة من بينهم الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق وعزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب السابق، وقد اتهمتهم بعض اسر الضحايا بالتحريض على مقتل ابنائهم خلال الأحداث بواسطة قناصة مأجورين واتباع للجماعة كانوا يحملوا الأسلحة النارية خلال المسيرة.