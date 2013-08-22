أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
العثور على تمساح نافق بالترعة "البولاقية" في قليوب -
ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال اسيوط -
مقتل جزار على يد مالك مكتب تأجير سيارات بسبب "ركنة" -
مقيم دعوى إسقاط "مصرية تيران وصنافير": الحكم لا يعني "سعوّدة الجزيرتين" -
خالد علي عن إسقاط حُكم مصرية تيران وصنافير: "متوقع وعديم القيمة" -
إحالة أوراق "وجدي غنيم " مع 2 آخرين للمفتي في قضية "تكوين خلية إرهابية" -
«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

سعد الصغير: أصور "عش البلبل" قريبا.. وأفلامي للجمهور

Google+ Print
سعد الصغير: أصور "عش البلبل" قريبا.. وأفلامي للجمهور سعد الصغير: أصور "عش البلبل" قريبا.. وأفلامي للجمهور

كتب : هدي حسين الخميس 22-08-2013 18:34

قال سعد الصغير إنه سيصور قريبا فيلمه الجديد "عش البلبل" من تأليف سيد السبكي وإخراج حسام الجوهري، ويشارك في بطولته مي سليم وكريم محمود عبدالعزيز ومحمود الليثي والمطربة بوسي.

وتدور أحداث الفيلم في شارع محمد علي وكيف يخرج نجوم الفن من هذا الشارع.

وأضاف "سعد" لـ"الوطن": "رغم أن النقاد يتهمونني بأن أفلامي تجارية إلا أنني أقدم الأفلام من أجل الجمهور وليس النقاد، والحمد لله أن كل أفلامي حققت إيرادات عالية والمنتجون يتعاملون معي من هذا المنطلق، وأتفق تماما مع القاعدة التي تقول إن الإيرادات هي الفيصل النهائي في النجاح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية