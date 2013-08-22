سعد الصغير: أصور "عش البلبل" قريبا.. وأفلامي للجمهور

كتب : هدي حسين الخميس 22-08-2013 18:34

قال سعد الصغير إنه سيصور قريبا فيلمه الجديد "عش البلبل" من تأليف سيد السبكي وإخراج حسام الجوهري، ويشارك في بطولته مي سليم وكريم محمود عبدالعزيز ومحمود الليثي والمطربة بوسي.

وتدور أحداث الفيلم في شارع محمد علي وكيف يخرج نجوم الفن من هذا الشارع.

وأضاف "سعد" لـ"الوطن": "رغم أن النقاد يتهمونني بأن أفلامي تجارية إلا أنني أقدم الأفلام من أجل الجمهور وليس النقاد، والحمد لله أن كل أفلامي حققت إيرادات عالية والمنتجون يتعاملون معي من هذا المنطلق، وأتفق تماما مع القاعدة التي تقول إن الإيرادات هي الفيصل النهائي في النجاح".