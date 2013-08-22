إيهاب توفيق وعمرو مصطفى ومدحت صالح وجنات يغنون للجيش ضد "الإرهاب"

كتب : هشام أمين الخميس 22-08-2013 18:51

يستعد المطرب مدحت صالح والمطربة المغربية جنات، لغناء أغنية دويتو بعنوان "حلم مصر"، من كلمات أحمد شتا، وألحان وليد منير وتوزيع مدحت طه، وسيتم تسجيل الأغنية هذا الأسبوع وتصويرها بمشاركة عدد من نجوم التمثيل منهم حسين فهمي وعزت العلايلي وسامح الصريطي وماجد المصري وأشرف زكي وروجينا وهالة صدقي.

كما طرح المطرب عمرو مصطفى أغنية بعنوان "الإرهاب" تهاجم جماعات الإرهاب التي تقتل الجنود المصريين وتروع المواطنين، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع طارق مدكور، كما طرح إيهاب توفيق أغنية جديدة إهداء منه للجيش المصري تحمل اسم "الله أكبر" وهي من كلمات باسم عادل وألحان مدين وتوزيع مدحت خميس.