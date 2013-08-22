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نصر محروس: الناس يجب أن تعرف موقف وتاريخ كل إعلامي قبل أن تصدقه

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نصر محروس: الناس يجب أن تعرف موقف وتاريخ كل إعلامي قبل أن تصدقه نصر محروس: الناس يجب أن تعرف موقف وتاريخ كل إعلامي قبل أن تصدقه

كتب : هشام أمين الخميس 22-08-2013 18:52

هاجم المنتج نصر محروس سياسة الإعلام المصري الآن، حيث كتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الناس لازم تعرف موقف وتاريخ كل إعلامي قبل ما تصدقه".

وأوضح محروس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "هناك كثيرا من الإعلاميين على الساحة الآن مواقفهم معروفة لدى الجميع في السنوات السابقة، وأتمنى من الناس ألا تتابعهم أو تثق فيهم، فليس كل من كتب وظهر على الشاشة أن يكون مثل حسنين هيكل، والإعلام المصري يجب أن يكون إيجابيا وأن يلعب دور التوعية بعيداً عن التركيز على السلبيات التي تحدث في هذه الفترة، وعلى كل إعلامي أن يتقي الله في البلد والشعب المصري".

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