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صلاح السعدني: وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية قرار صائب

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صلاح السعدني: وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية قرار صائب صلاح السعدني: وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية قرار صائب

كتب : هند سعد الدين الخميس 22-08-2013 19:05

قال الفنان صلاح السعدني لـ"الوطن"، إن قرار إخلاء سبيل الرئيس الأسبق مبارك، ووضعه قيد الإقامة الجبرية، في مستشفى المعادي العسكري، قرار صائب جدا، ولابد من تنفيذ القانون، وأضاف: "أظن أنه ظل فترة طويلة محبوسا احتياطيا، وهو حتى الآن متحفظ عليه إلى حين إعادة نظر القضية، وأرى أن كل ما يثار حول إخلاء سبيل عن مبارك ما هي إلا محاولة لإثارة الشباب، وهي لعبة من الإخوان المسلمين، عفوا.. "قصدي الإرهابيين"، وإذا حكم اليوم، قضاء العظيم بالإفراج عن مرشدهم "بديع" فسوف نوافق جميعا لأنه لابد أن نتعود على العيش في ظل دولة القانون بعيدا عن فكر الشارع، وأعتقد أن قضاء مصر سلطة كاملة مستقلة مثل سلطة رئاسة الجمهورية، ولابد علينا جميعا أن نخضع للقانون ونوافق على أي إجراء تنفيذي قانوني، وقال إنه واثق جدا في قضاء مصر، وأنه عظيم وشريف مليون في المائة، وإلا قولوا على الدنيا السلام، لأن أي دولة من غير قانون ستصبح أشبه بالغابة.

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