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برادلي كوبر يجسد قصة حياة بطل سباق الدراجات الأمريكي "لانس أرمسترونج"

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برادلي كوبر يجسد قصة حياة بطل سباق الدراجات الأمريكي "لانس أرمسترونج" برادلي كوبر يجسد قصة حياة بطل سباق الدراجات الأمريكي "لانس أرمسترونج"

كتب : أ ش أ الخميس 22-08-2013 19:06

يجسد النجم الأمريكي برادلي كوبر شخصية بطل سباق الدراجات الشهير، والذي فاز باللقب سبع مرات قبل أن يتم تجريده من ألقابه السبعة وتوقيفه مدى الحياة بسبب المنشطات بعد نشر تقرير فرنسي عن وجود آثار للمنشطات في عينة ارمسترونج خلال فوزه بسباق فرنسا في 1999.

وذكر الموقع الفرنسي "فواسي أف أر" أن "برادلي كوبر" يعقد الآن مفاوضات مكثفة مع الأستوديوهات الأمريكية حيث من المرجح أن يكون المنتج أيضا لهذا الفيلم الذي هو عبارة عن سيرة ذاتية لهذا الدراج الأمريكي الأكثر شهرة والذي اعترف عام 2013 في برنامج مع الإعلامية الكبيرة "أوبرا وينفري" أنه تناول المنشطات.

ومن المرجح أن يقوم بإخراج هذا الفيلم المخرج "جي روش" والذي سيلاقي منافسة شديدة؛ حيث من المقرر أن يبدأ تصوير فيلم آخرعن حياة الدراج "لانس آرمسترونج" في شهر سبتمر المقبل من إخراج "ستسيفن فريرز" وبطولة "بن فوستر".

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