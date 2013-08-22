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جمال سليمان ورانيا فريد شوقي يرويان قصة حبهما

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جمال سليمان ورانيا فريد شوقي يرويان قصة حبهما جمال سليمان ورانيا فريد شوقي يرويان قصة حبهما

علي محمد طه | القاهرة | محمد خالد | تصوير | عامر خشيفاتي- تسريحة وماكياج: عماد معقد

هو كرّس نجوميته الفنية عاماً تلو الآخر معتمداً على تـاريـخ فني عريق مليء بعشرات الأعمال الناجحة. إنه النجم جمال سليمان الذي رأيناه هذا العام بطلاً لمسلسل رمضاني مصري يحمل عنوان «نقطة ضعف». هي لا ترغب على الإطلاق إلا في اختيار أدوار صعبة تحدث لها نقلات في حياتها الفنية، نتحدّث عن رانيا فريد شوقي التي قرّرت التمرّد على أدوار الشر التي اعتادت عليها، مشيرة إلى أن قرارها بالاشتراك في بطولة مسلسل «نقطة ضعف» يعود إلى الشخصية الرومانسية التي تجسّدها في العمل، لافتة إلى أنها سعيدة بالعمل مع جمال سليمان. "سيدتي" التقتهما في الحوار التالي معهما

شاركت هذا العام بمسلسل «نقطة ضعف»، ماذا تقول عن هذه المشاركة؟
العمل جديد في فكرته وقصته وهو مليء بالأحاسيس والمشاعر. «نقطة ضعف» دراما اجتماعية صرفة تتحدّث عن أشخاص من حياتنا يبحثون عن السعادة التي تقترب منهم ثم تبتعد عنهم، مرّة بسبب ظروفهم ومرة بسبب أخطائهم. الدكتور عمر الشناوي الذي ألعب دوره، رغم أنه رجل ناجح وطبيب معروف تستضيفه الفضائيات في برامجها الصحيّة، إلا أنه رجل حزين ووحيد يحاول أن يقضي على حزنه ووحدته بتعدّد العلاقات النسائية. ويعيش قصة حب جميلة في العمل تأسره كلياً.
ما سبب اختيارك للمشاركة فيه؟
العمل يحمل قصة جديدة وتجربته مختلفة عن التجارب التي قدّمتها سابقاً في الدراما المصرية، وخاصة بُعده عن الأدوار ذات الطابع الصعيدي مع حبي الشديد لها ولما حقّقته لي من نجاح في والعالم العربي. تدور أحداث العمل حول طبيب هاجرت حبيبته التي عشقها والتي تعتبر الحب الأول في حياته، ومع تطوّر الأحداث يواجه معاناة نتيجة هذا الحب الذي يتجدّد في حياته مرّة أخرى حيث يكتشف بعد فترة اللغز الكبير الذي يوجد خلف هذه المرأة.
كيف تقيّم تجربتك الجديدة والأولى إلى جانب النجمة رانيا فريد شوقي؟
سعدت بهذه التجربة ورانيا فنانة غنيّة عن التعريف تربّت في بيت فني كبير. وكان العمل فرصة لنعمل سوياً ولنتعرّف على بعضنا البعض عن قرب. وقد كانت مبدعة في أدائها لدورها، والحقيقة أن النص كتب بشكل جيد مما أثّر إيجاباً على تفهّمنا لدورينا اللذين تناقشنا حولهما قبل مشاركتنا في العمل مما ساهم بوجود تفاهم وانسجام كبير بيننا أثناء تجسيدنا لهما، خاصة وأن قصة حب عمر وليلى من المحاور الرئيسية في العمل.
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