هل تحوّل غرام أحلام من المجوهرات إلى الطبخ؟

تستمرّ الفنّانة الإماراتيّة أحلام بنشر تحرّكاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، لا سيّما عبر موقع "instagram" الذي يُظهر أنّ أحلام من أقوى الفنّانات اللواتي يستخدمنه للتواصل مع معجبيها.

وقامت أحلام بنشر صور تجمعها مع الحلوميين، والمقصود بهم "فانز" الفنّانة الذين قاموا بمرافقتها خلال سفرتها إلى جدة، حيث علّقت بالقول: "مع حلومييني إلى جدة".

ويعلم الجميع أنّ هناك علاقة قويّة بين أحلام ومعجبيها الذين أكّدوا في مقابلة سابقة مع "سيدتي نت" بأنّهم بمثابة إخوان أحلام، وهي "لا تُعاملهم معاملة جمهور، وهي طيّبة القلب وتحبّ الجميع".

كذلك نشرت أحلام صوراً من داخل الطائرة، وهي تتناول الغداء، إلى جانب الحلوميين؛ وكان مؤلفاً من "السلمون والسّمك والحلوى الخاصّة".

ولأول مرّة تنشر أحلام صورة أختها، من دون أن تُبرز وجهها، إلا أنّ سبب زيارة أحلام إلى جدة لم يُعرف حتّى الآن بعد.

وعلق @loushy على "التويتر" الخاصّ به بالقول: "وأخيراً مع الملكة في طيّارتها الخاصّة في الطريق إلى جدة".

ولوحظ خلال اليومين الماضيين اهتمام أحلام بالطبخ والطعام، حيث تصدّرت صور أطباقها حسابها على INSTAGRAM، وحيث لم تتوانَ عن نشر مقاطع من فيديوهات أثناء تحضيرها بعض الأطباق برفقة أولادها.